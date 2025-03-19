Президенти доручили своїм командам детально опрацювати механізм реалізації часткового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп має намір припинити війну в Україні раз і назавжди. Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише Sky News.

"Президент Трамп обговорив з президентом Зеленським цього ранку те, щоб привести Україну та Росію до спільного знаменника. І президент Трамп сказав декілька разів, цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну, краще витрачати на інші речі. Цей жахливий конфлікт ніколи би не почався, якби президент Трамп був президентом на той час. Він хоче його закінчити раз і назавжди", - сказала вона.

Левітт назвала цю розмову "фантастичною" і продуктивною, а також повідомила, що сторони "сильно просунулися" щодо закінчення війни. За її словами, під час розмови було обговорено питання українських атомних електростанцій та енергетики.

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Білий дім повідомив, що Зеленський подякував США, особливо за постачання протитанкових ракет Javelin, які вперше були надані Україні при Трампі.

Лідери також обговорили ситуацію в Курську та домовилися про тісний обмін інформацією, йдеться у її заяві. Президент України запросив додаткові зенітні ракети для захисту мирного населення. Трамп відповів, що готовий працювати з ним над цим питанням, але наголосив, що особливу увагу буде приділено можливостям постачання з Європи.

Зеленський подякував Трампу за його зусилля щодо організації обміну полоненими, зазначивши успішний обмін, що відбувся сьогодні. Український лідер також порушив питання про зниклих дітей.

Також президенти доручили своїм командам детально опрацювати механізм реалізації часткового припинення вогню.

Розмова Трампа і Зеленського - деталі

Раніше Трамп повідомив, що розмова з Зеленським "пройшла дуже добре". За його словами, обговорення базувалося на вчорашньому дзвінку з лідером Кремля Путіним.

Згодом український лідер підтвердив, що Трамп поділився деталями розмови з Путіним. За словами Зеленського, одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

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