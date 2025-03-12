Єрмак: Угоду про копалини підпишуть, коли буде зручно американським партнерам

За його словами, український уряд затвердив проєкт угоди, визначено людей, які уповноважені її підписати.

Угода між Україною та США щодо видобутку корисних копалин буде підписана, коли американські партнери "вважатимуть це зручним". Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє CNN.

"Проєкт цього документа затверджений українським урядом. Навіть визначені люди, які мають право його підписати. Що стосується американської сторони, коли наші партнери вважатимуть це зручним, то так, ця угода буде підписана", - сказав Єрмак.

Він додав, що це "рамкова угода". Попереду робота "над більш детальним документом".

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Угода про корисні копалини

Раніше Bloomberg писав, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про цінні копалини за умови, що Володимир Зеленський погодиться на "реальний шлях до перемир'я і переговорів із Москвою". І нові - додаткові - умови є причиною того, що угоду досі не підписано, попри публічні заяви керівництва США та України про готовність це зробити.

Напередодні переговорів в Саудівській Аравії президент Володимир Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії з українського боку "буде чітке налаштування на конструктив" і буде зроблено все, щоб українські інтереси були враховані так, як потрібно.

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