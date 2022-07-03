За прогнозами, в області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

Через активні бойові дії газопостачання на Донеччині під час опалювального сезону навряд чи буде.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону.

"Підготовка йде з тим, щоб область пройшла опалювальний сезон з мінімальною кількістю людей. При цьому, я розумію чітко, що газопостачання в області навряд чи буде, тому що йдуть активні бойові дії", - розповів він.

Кириленко зазначив, що за прогнозами, у області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

"Кажу відверто, це дуже велика цифра для усієї області для опалювального сезону... Особливу стурбованість викликають багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що ця зима буде надскладною, а температура в оселях українців буде коливатися у межах 18-20 градусів, але не нижче 16. Окрім цього, він зазначив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

До того ж, на початку червня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.

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