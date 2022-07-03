Через активні бойові дії газопостачання на Донеччині під час опалювального сезону навряд чи буде.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону.
"Підготовка йде з тим, щоб область пройшла опалювальний сезон з мінімальною кількістю людей. При цьому, я розумію чітко, що газопостачання в області навряд чи буде, тому що йдуть активні бойові дії", - розповів він.
Кириленко зазначив, що за прогнозами, у області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.
"Кажу відверто, це дуже велика цифра для усієї області для опалювального сезону... Особливу стурбованість викликають багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.
Як повідомляв УНІАН, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що ця зима буде надскладною, а температура в оселях українців буде коливатися у межах 18-20 градусів, але не нижче 16. Окрім цього, він зазначив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.
До того ж, на початку червня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.
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