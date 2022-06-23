Опалювальний сезон почнеться вчасно, проте мешканцям нашої країни слід готуватися, що у квартирах буде не так тепло, як раніше.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" та натякнув на те, що в оселях буде не так тепло, як раніше.

Про це Чернишов написав на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що зима вже близько, тому вже зараз важливо думати про опалювальний сезон. За словами Чернишова, українцям не варто боятися неприємних сюрпризів у вигляді зростання тарифів.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - написав міністр.

Він також наголосив, що цьогоріч українцям варто почати відвикати від "життя з відкритими вікнами". Ймовірно, так Чернишов натякає на те, що у квартирах може стати холодніше, аніж зазвичай.

"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму — залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", - написав Чернишов.

Він наголосив, що влада України розуміє усі ризики та активно до них готується.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що парламент зробив перший крок до заборони підвищення тарифів на газ та опалення.

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