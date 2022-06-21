Відповідний законопроект ухвалено у першому читанні.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №7427 проголосували 229 народних депутатів.

"Парламент схвалив у першому читанні законопроект №7427 щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів, залучення більше 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів", - написав він.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, документом визначено комплекс заходів, спрямованих на запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

"Тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню; тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню; ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року", - йдеться у пояснювальній записці.

В цьому контексті законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживачів до оплати заборгованостей.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.