Дорога «зелена» енергетика

Сонце, вітер і вода – необмежені ресурси, зелена енергетика. Найдоступніша та найдешевша всюди, окрім… України. «Гроші» порахували, що, якщо поглянути на ринок електроенергії, як на кухню, то страва, яку нам подають, в кінцевому результаті дуже дорога.

Уявімо, що ми готуємо салат. Основні інгредієнти, які держава кладе в нашу тарілку - це трохи менше половини атомної енергетики, далі 30% вмісту - електроенергія з теплових електростанцій – вугілля. Додають на 4% води – гідроелектростанції, і 8% - це зелена енергетика. Все це змішується та потрапляє до «столу», тобто у наші квартири.

А дорогою цю загалом простеньку страву робить саме відновлювальна генерація. Її ціна найвища, енергія сонця - майже 4,5 гривні за кіловат, година вітру – 3,5 гривні. Для порівняння, атомна коштує лише 55 копійок.

«Виробляється 8%, а з ринку забирається майже 30% грошей. Цей перекос, дисбаланс викликаний тим, що зелені тарифи є надзвичайно високі», - розповідає «Грошам» народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Попри дорожнечу, в цьому році зеленого інгредієнта стало удвічі більше. І бажаєте ви їсти такий салат, чи ні – платити доведеться.

Здавалося б, коли інгредієнт до страви не по кишені, від нього господарі просто відмовляються - на користь дешевшому. Та в українських реаліях все не так. «Зелена енергетика - це та енергетика, яку ми обов’язково повинні купувати у виробника, скільки б він не виробив», - каже народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолій Костюх.

«На жаль, і тут ніби то правильна ідея про зелену енергетику, в державі Україна вона була викривлена спотворена. Тож тут також простежується олігархічний слід, і найбільшою компанією, яка заробляє на зелених тарифах, є компанія ДТЕК найбагатшого українця Рината Ахметова. Саме вони були лобістами високих тарифів», - зазначає Андрій Герус.

Окрім Ахметова, найбільші «зелені» імперії працюють на Валерія Хорошковського, Ігоря Тинного, Юлію Львочкіну і, хто б міг подумати, Петра Порошенка. Інтереси останнього в цій сфері представлені, як вважають експерти ринку, станціями нардепа, екс-БППшника Максима Єфімова та Річарда Дейтса – американського бізнесмена, партнера Макара Пасенюка із фірми Валерії Гонтаревої АйСіЮ. Саме цим людям українці, самі того не знаючи, заборгували.

«Перед виробниками електроенергії за зеленим тарифом на 30 червня 2020 року існує борг - 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. ви уявляєте собі цю фантастичну цифру?», - підкреслює народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

Цифра і справді фантастична, але це ще не кінець. З кожним місяцем борг росте на півмільярда. А, враховуючи високу ціну на зелений тариф і його стрімке зростання в об’ємах, за підрахунками Міненерго, Україна повинна буде до кінця року виплатити «зеленим» близько п’ятдесяти двох мільярдів гривень! Для порівняння, торік ця цифра сягнула 26 мільярдів.

Цікаво, що 52 мільярди – це навіть більше, ніж у бюджеті закладено на теплові субсидії для всіх українців, там лише 47 мільярдів. Тож де взяти гроші на покриття зелених боргів?

«Механізм передбачав залучення державного підприємства Гарантований покупець. Воно повинно було отримувати по певних акційних цінах електроенергію від Енергоатому, продавати її на ринку за ринковими цінами, розраховуватися з Енергоатомом, а різницю виплачувати виробникам зеленого тарифу», - розповідає Андрій Жупанин.

Минулі роки держава в особі ДП Гарантований покупець ще могла розраховуватися. Та сьогодні вже ні - платити нічим: бо ж атомну енергетику, яка генерувала гроші, сама ж держава майже зупинила. Натомість, знайшла гроші у кишенях українців.

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Місяць тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в.о. міністра енергетики Ольга Буславець підписали меморандум з виробниками зеленої енергетики, в якому зобов’язалися виплатити всі заборгованості перед бізнесом в обмін на знижку. Погодив цю схему і парламент. 266 депутатів – «за». Щоправда, поки у першому читанні.

Андрій Герус розповідає, що представники зеленої енергетики настільки хочуть якомога швидше отримати свої мільярди, що проштовхують навіть позачергове засідання, аби законодавчу ініціативу підтримали вже у другому читанні: «Є достатньо багато бізнесменів, інвесторів, які мають вплив на українську політику, які є близькими до української політики і через українську політику, наприклад, намагаються лобіювати ці високі зелені тарифи. Хоча, на мою думку, звичайно, правильно було б, щоб не парламент встановлював зелені тарифи, а аукціони».

Згідно з меморандумом, тариф сонячної генерації зменшать на 15%, а вітрової на 7,5%. Таким чином, за розрахунками експертів, виплата «зеленим» зменшиться на 6 мільярдів гривень (52 млрд – 6 млрд = 46 млрд.) Але знижують не для всіх. Законопроектом передбачені пільгові умови для вітрових електростанцій, які будуватимуться до кінця 2022 року. Їхня «сила вітру» здешевшає лише на 2,5%. «Якщо договір був підписаний у 2019 році, то спокійно 5-10 років електростанція буде працювати і продавати за тією ціною. І не важливо, яка буде ситуація в країні», - каже Анатолій Костюх.

Цікаво, що більшість вітрових електростанцій, які будуються, належать компанії ДТЕК, кінцевий власник якої - Ринат Ахметов. І тут про олігарха Кабмін подбав двічі, адже вигідні умови зберігатимуться і для тих вітряків, які були збудовані ще до 2015 року.

«Для вітряних електростанцій, які збудовані до 2015 року, станом на сьогодні не передбачається зрізання тарифу. Орієнтовно, це десь 300 мегаватпотужностей. По наших підрахунках, якби до них застосувати те саме пониження тарифу, що для інших вітряних електростанцій, то була б економія держбюджету 200-300 мільйонів гривень», - каже Андрій Жупанин.

Припустимо, 6 мільярдів вже зекономили, а де взяти решту грошей? У Кабміні знайшли - у шкіл, садочків, малих та середніх підприємств та в інших не побутових споживачів.

«Передбачається джерело виплати якраз цих тарифів через тариф державної компанії «Укренерго» - оператора системи передач, послугами якої якраз користуються всі українці, весь український бізнес, всі підприємства», - зауважує народний депутат минулого скликання, експерт в енергетичній сфері Вікторія Войціцька.

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Спершу «Укренерго» пропонував підвищити тариф на електроенергію у шість разів. Потім у два (з 155 гривень до 327 гривень за мегават в годину). Та під тиском промисловців рішення трохи змінили. Вже з серпня українські не побутові споживачі отримають нові платіжки, де мегават в годину коштуватиме 240 гривень, тобто більше, ніж зараз, на 85 гривень.

«За електроенергію державних установ, звичайно, буде платити держава, і тут буде джерело або місцевий бюджет, або загальний бюджет України. Мільки ми маємо з вами пам’ятати, що бюджети формуються з наших з вами податків», - підкреслює Войціцька.

На жаль, після підняття тарифу очікується здорожчання цін на продукти, послуги, проїзд, воду. Все те, чим ми звикли користуватися щодня. «Це призведе до колапсу в країні, адже, маючи високі ціни на електроенергію, ми не можемо бути конкурентоздатними», - переконана Вікторія Войціцька.

Але і це ще не все. Якщо парламент прийме закон і зекономить 6 мільярдів, залишиться ще 46 мільярдів боргу. 15 із них, рахують експерти, за сприятливих умов може покрити ДП Гарантований покупець. Ще 6 мільярдів держава знайде в кишенях непобутових споживачів, яким піднімуть тариф на 85 гривень за мегават. І все одно залишиться борг у 25 мільярдів гривень! Де їх знайдуть?

«При ціні 1,30, при ліквідуванні пільгової ціни в 90 копійок до 100 кіловат для населення, зменшення субсидування на цей рік, ми виходимо на збалансовану систему. Нам всім буде вистачати», - каже голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Тобто, головний регулятор енергоринку країни пропонує підняти ціну на електроенергію для всіх людей, скасувати всі пільги, аби тільки задовольнити «зелених» бізнесменів. І цей сценарій цілком імовірний! Далі - більше: вже з наступного року гроші можуть почати витягати і з ваших кишень, і напряму із бюджету.

«Це приблизно те, що колись було. Так звані дотації для державних шахт і взагалі для вугільної галузі. І на цьому заробляв декілька мільярдів доларів на рік той самий Ахметов», - зазначає Войціцька.

А поки цього не сталося, «Укренерго» веде перемовини з міжнародними банками, аби взяти кредит більше ніж десять мільярдів гривень. За який, так чи інакше, доведеться платити нам з вами.

Коли все це справдиться, дякувати матимемо не тільки чинній владі (що хоче, чи ні, але приймає такі болючі рішення), але й, в першу чергу, тим, хто у попередні роки заклав бомбу уповільненої дії - надвисокі зелені тарифи. На них вони наживалися самі, давали нажитися своїм поплічникам, і продовжують це робити, фактично, взявши в заручники всю країну.

Сабіна Обухова