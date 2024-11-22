Це дасть значну економію в споживанні електроенергії.

В Україні посилять енергетичну стійкість громад через заміну вуличного освітлення на енергоефективне, а також оснастять водоканали сонячними електростанціями.

"В Україні понад 1400 громад, очікуємо заявку на заміну ламп в близько 2 млн ліхтарів. Частина громад вже подали інформацію про свої потреби. Цей проєкт дасть значну економію в споживанні електроенергії, це особливо важливо зараз", - зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Крім того, агентство допоможе громадам оснастити водоканали сонячними електростанціями. За його словами, це значно зменшить залежність цих обʼєктів критичної інфраструктури від централізованого електропостачання. Очікується, що оснастять близько 70 водоканалів.

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Він також відмітив, що при реалізації проєкту будівництва соціального житла та підвищення енергоефективності громад, агентство відіграватиме роль модератора.

"Нам важливо навчити громади працювати з міжнародними проєктами. Не всі громади мають можливість підготувати документи, переважна більшість з них не знають, як почати цей шлях. Агентство відновлення надасть допомогу, а також шукатиме можливості для залучення інвестицій. Наша задача - посилити громади", - додав Сухомлин.

Заміна ламп в Україні

Ще 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом Євросоюз профінансував закупівлю світлодіодних ламп для України. Повідомлялося, що заміна 50 млн старих ламп на світлодіодні мала допомогти енергосистемі України заощадити 1 гігават потужності. Програма обміну старих лампочок на LED-лампи стартувала в Україні 16 січня.

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