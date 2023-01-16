Кожен повнолітній українець може подавати заявку на обмін через додаток "Дія".

В Україні стартувала державна програма, яка дозволить українцям безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять енергоефективних LED-ламп. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 січня.

Таким чином, відсьогодні, 16 січня, стартував пілотний етап проекту. На першому етапі планується замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі на всій території держави.

Кожен повнолітній українець може подавати заявку на обмін через додаток "Дія". Потім прийти у найближче відділення "Укрпошти" зі своїми п'ятьма лампами розжарювання та обміняти їх на нові світлодіодні лампи.

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Заміна старих ламп на нові LED-лампи: деталі

13 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз профінансує закупівлю близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

Оцінюється, що заміна 50 мільйонів старих ламп на світлодіодні допоможе енергосистемі зекономити 1 гігават потужності.

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