В енергомережі з’являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів.

Протягом останніх днів, а саме 7 та 11 грудня, Україна побила два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим, це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло.

"І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди. В енергомережі з’являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня", - заявив очільник уряду.

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Шмигаль наголосив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість, для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години.

За його словами, розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень.

"Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року", - зазначив прем'єр.

Ситуація в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в "Укренерго" заявили про важку ситуацію в енергосистемі - для покриття споживання електрики немає вільних потужностей генерації. Для уникнення відключень компанія змушена була залучити аварійну допомогу від Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

Енергетики заявили, що для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на даний момент немає передумов для блекаутів. "Ніяких відключень не було. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання і зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив чиновник.

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