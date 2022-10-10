Сьогодні було знищено 13 іранських дронів, зазначили у Генштабі.

У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили дані щодо сьогоднішнього масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по Україні.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

"Уточнені дані щодо масованого ракетного удару станом на 14.00. Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що знищено 56 цілей, зокрема, 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу "камікадзе").

Масований ракетний удар Росії по Україні сьогодні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з яких було знищено.

Через ворожі обстріли на Київщині сьогодні побутових споживачів і підприємства на кілька годин залишать без електропостачання.

В Офісі президента закликали громадян України 10 жовтня з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії, оскільки це допоможе українським електромережам пройти критичні навантаження.

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