Також станом на зараз відомо про 64 постраждалих.

Кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах зросла до 11.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Станом на зараз маємо 11 загиблих осіб внаслідок сьогоднішніх атак на міста України. Також відомо про 64 постраждалих", - сказав він.

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Також він додав, що без електропостачання досі перебувають Львівська, Тернопільська, Сумська, Полтавська області. На інших територіях також є перебої з електропостачанням.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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