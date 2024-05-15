У квітні РФ експортувала загалом 7,3 млн барелів на день: це на 6,4% менше, ніж у березні.

Російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів у квітні впав до рівня, який востаннє спостерігався наприкінці минулого року. Про це з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у минулому місяці РФ експортувала загалом 7,3 млн барелів на день, що на 6,4% менше, ніж у березні. Причиною цього експерти називають заплановане скорочення видобутку та атаки українських БПЛА.

Високі ціни на російські нафту та паливо частково компенсували негативні ефекти від зниження експорту. Однак у квітні росіяни все одно заробили на експорті нафти значно менше, ніж у березні: 17,2 млрд доларів проти 18,4 млрд.

Відео дня

Bloomberg нагадує, що нафтова промисловість є ключовим джерелом доходів для російського бюджету, який обтяжений високими військовими та соціальними витратами, пов'язаними із вторгненням в Україну.

Намагаючись обмежити Москву у фінансуванні війни, Україна прагне перешкодити надходженню нафтодоларів до скарбниці Російської Федерації. З початку року Київ атакував ключові російські нафтопереробні заводи за допомогою БПЛА: це призвело до значних пошкоджень НПЗ і, як наслідок, падіння виробництва.

Атаки російських НПЗ – останні новини

Нагадаємо, у травні безпілотний апарат влучив у нафтопереробне підприємство "Первый завод", розташований у Калузькій області. Повідомлялось, що через атаку сталося загоряння ємності з мазутом і кількох місткостей із дизпаливом.

Також нещодавно УНІАН писав, що у Башкортостані Служба безпеки України уразила дроном нафтопереробний завод "Газпром нефтехим Салават". Безпілотнику вдалося пролетіти 1500 км та влучити в установку каталітичного крекінгу нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: