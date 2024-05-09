Зокрема, дрон пролетів відстань у 1500 км.

У Башкортостані Російської Федерації дроном Служби безпеки України уражено нафтопереробний завод.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Так, після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон "завітав" і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават".

Повідомляється, що безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. "Це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км", - наголосило джерело.

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Як відомо, "Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу", - зазначило поінформоване джерело.

Атаки на НПЗ та нафтобази: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі ударні дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї, це призвело до масштабної пожежі.

За даними S&P Global Commodities at Sea, минулого місяця через українські атаки та повінь російський експорт нафтопродуктів впав до мінімуму.

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