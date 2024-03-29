Ворог нанесеними ударами сильно пошкодив об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

У Дніпропетровській області запроваджено екстрені відключення енергопостачання Як повідомляє ДТЕК, через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

"Ворог сильно пошкодив об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Разом з колегами робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", – зазначено у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що диспетчерський центр вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора у трьох областях – Дніпропетровській Запорізькій і Кіровоградській.

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Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

Атаки на енергосистему

Як повідомляв УНІАН, раніше ДТЕК інформував, що окупанти атакували три теплоелектростанції компанії. Зазначалось, що серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

В "Укренерго" заявили, що в ніч на 29 березні російські окупаційні війська завдали масованої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Як додав міністр енергетики України Герман Галущенко, ціллю цього разу стали об’єкти генерації електроенергії.

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