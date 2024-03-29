В Міненерго розповіли, що ворог атакував енергетичні об’єкти дронами та ракетами.

В ніч на 29 березня Росія продовжила атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В Міненерго розповіли, що ворог атакував енергетичні об’єкти дронами та ракетами у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

На Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання. Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

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Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення), додали в Міністерстві енергетики

Обстріли РФ – останні новини

У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Ворог застосував 99 засобів повітряного нападу.

На нічну комбіновану атаку російських окупантів по українській території відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні допомогу на тлі масованих російських ударів.

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