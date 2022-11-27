У нашій країні через похолодання поступово зростає споживання електроенергії, зазначили в "Укренерго".

В Україні продовжують відновлювати енергосистему після сьомої атаки російських загарбників на об’єкти енергетичної інфраструктури, станом на 11:00 неділі, 27 листопада, виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання.

Критична інфраструктура з цих 80% споживає лише близько 10%, а решту електроенергії направляють споживачам, повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

"За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%", - повідомили в компанії.

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В "Укренерго" додали, що надають обленерго ліміти споживання, а вони вже самостійно обирають види відключень, які мають застосовуватися, - планові чи аварійні.

У компанії підкреслили, що споживання електроенергії поступово зростає через похолодання. В "Укренерго" також зазначили, що кожен громадянин України може допомогти повернути світло в оселі земляків - варто просто ощадливо використовувати електроенергію.

Масовані удари по Україні та проблеми з електропостачанням - найважливіші новини

Супротивники у жовтні та листопаді завдали по нашій державі низку ракетних ударів. Зокрема, масований удар РФ відбувся 23 листопада. Загалом ворог запустив понад 70 крилатих ракет, 51 з них ліквідували. Загарбники влучили в об’єкти критичної інфраструктури в низці областей.

У багатьох областях та в Києві пропало електропостачання, виникли проблеми з водопостачанням та опаленням.

На Хмельницькій, Південноукраїнській та Рівненській атомних електростанціях через ворожі удари спрацювала система аварійного захисту, блоки АЕС були відключені.

Електрики оперативно почали ліквідувати наслідки атаки супротивника, і ситуація в енергосистемі почала стабілізуватися.

26 листопада в "Укренерго" повідомляли, що дефіцит електроенергії в нашій державі становив 25%.

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