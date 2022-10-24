На Україну чекає серйозна робота з відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

Після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України деякі пошкоджені об'єкти доцільніше побудувати заново, ніж відновлювати.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК.

"Все підлягає ремонту і відновленню, питання тільки в термінах. Є об'єкти, які можна відновити за кілька днів, є відновлюються за тижні, а є - за місяці", - сказав він.

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Кудрицький підкреслив, що на Україну чекає серйозна робота з відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

"Це ще потребує оцінки, але деякі об'єкти доцільніше буде побудувати заново, ніж відновити. Так що наша мережа стане більш сучасною, оскільки вже ніхто не буде відбудовувати за старими технологіями", - додав глава "Укренерго".

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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