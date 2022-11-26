До енергосистеми приєднали ще один блок АЕС, що дозволяє покривати 75% потреб споживання.

Дефіцит електроенергії в Україні становить 25%, тому продовжує діяти режим обмеження на її споживання.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

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"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", - йдеться у повідомленні

В енергокомпанії зазначили, що більше не вказують, які саме види відключення - аварійні чи планові - будуть застосовані: це вирішують обленерго.

"Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно", - пояснили в "Укренерго" .

У компанії зауважили, що кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.

"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій...", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без тепло- і водопостачання.

25 листопада всі чотири діючі атомні електростанції України знову були під’єднані до енергосистеми.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 25 листопада відключення тривали у більшості областей та у Києві, йдеться про понад 6 млн абонентів. Але найбільше проблем наразі в столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

В "Укренерго" планують вийти на графіки планових відключень світла вже цими вихідними. Проте, сьогодні, 26 листопада, визначено ліміти, які дозволяють зробити відключення електроенергії менш тривалими.

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