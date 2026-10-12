'Путін не придумав би краще': The Telegraph назвав 'зловісний' момент у дизельній угоді

Трамп позбавляє Україну головного важеля тиску у війні.

У п’ятницю Дональд Трамп оголосив про угоду з Росією щодо дизельного палива, яка дозволяє російському паливу потрапляти на світові ринки. Як зазначає оглядач The Telegraph Білл Браудер, на перший погляд це виглядає як угода, покликана допомогти простим американцям. Але насправді це вкрай "зловісна" угода, яка позбавляє Україну головного козиря в цій війні.

Очевидна проблема цієї угоди полягає в тому, що Росія майже напевно не зможе її виконати, зазначає аналітик.

"Країна, яка сама імпортує паливо для своїх вантажівок, навряд чи стане рятувати Америку. Можливо, Путін надішле одну-дві символічні партії, щоб Трамп міг оголосити про свою перемогу. Однак обіцянка постачати паливо на "світовий ринок" сформульована так, що ніхто й ніколи не зможе перевірити, чи була вона виконана", – зазначає експерт.

Відео дня

По-друге, навіть якщо кожна тонна дійде до адресата, це майже нічого не змінить. Конкретні зобов’язання стосуються 1,8 млн тонн. США споживають близько 190 млн тонн дизельного палива на рік. Це менше 1% від річної потреби, або приблизно обсяг споживання за три з половиною дні.

"Зловісний" аспект, який позбавляє Україну важелів тиску у війні

У відповідь на російські бомбардування українських міст Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. І хоча Росія відхилила пропозицію про "енергетичне перемир’я", але якби Україна продовжила діяти й вивела з ладу решту російських потужностей з переробки нафти, то, найімовірніше, Путін зрештою погодився б на якесь перемир’я в повітрі, зазначає аналітик.

Однак Трамп щойно значно ускладнив використання цього важеля тиску, зазначає він:

"Постачання трьох мільйонів обіцяних тонн дизельного палива залежить від стану російських НПЗ. Відтепер кожен український безпілотник, що вразить такий об’єкт, буде подаватися у Вашингтоні як удар по американських автомобілістах. Сам Путін не зміг би придумати кращого сценарію".

Дизельна угода Трампа та удари по НПЗ

Конгрес США готує двопартійний законопроект "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", який має заборонити закупівлю російської нафти. Конгресмен Дон Бейкон різко розкритикував рішення президента Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного палива, назвавши його проявом слабкості та помилкою.

Тим часом Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною. При цьому, за даними Axios, він мав на увазі потенційну угоду, згідно з якою кожна зі сторін припинить атаки на нафтопереробні заводи.

Вас також можуть зацікавити такі новини: