'Вирішуйте з Путіним': Зеленський відповів, чому РФ не хоче енергетичного перемирʼя

Енергетичне перемир'я передбачає взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

На зустрічі в Абу-Дабі російська делегація сказала, що в них немає мандату вирішувати питання енергетичного перемирʼя. Втім, Україна бачить небажання Росії домовлятися щодо цього, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

За словами президента, російська делегація також не обговорювала в деталях жодне інше припинення вогню.

"Рускіє" сказали: "Вирішуйте це з Путіним". На що наша команда сказала: "Ми ж для цього і пропонували: якщо у вас все вирішує Путін, тоді давайте зустріч лідерів". У підсумку домовились, що американська команда полетить до Путіна і про це поговорить. На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін",- заявив президент.

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Зеленський також розповів, що американці піднімали питання структури безпеки після війни у світі і в Європі. Втім, такі переговори український лідер вважає небезпечними.

"Я про це говорив раніше і попередив нашу команду про це теж. Це не повинно бути головною аджендою, і не повинно йти від України. Але, я вважаю, що саме на цю адженду американці затягували "рускіх", тому що "рускіє" зацікавлені саме в цьому – переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі", - додав він.

Зеленський наголосив, що в усьому має бути логічна послідовність: закінчення війни, гарантії безпеки Україні, бо саме проти України ведеться ця війна, і тоді вже подальші кроки.

"Реальна безпека в Європі – це ЄС і НАТО. Все. Більше немає ніякої безпеки в Європі. Є країни з нейтральним статусом. Тобто яких змін хоче Путін, коли говорить про зміни структури безпеки в Європі? Якщо Путін передбачає, що в України буде зафіксована нейтральність, то цього не буде. Ми ж зараз і так не в НАТО. Якщо нейтральність взагалі передбачає, що ми не в НАТО, ми вже в цьому статусі знаходимося. А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно – ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде", - додав президент.

Мирні переговори - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером цинічно заявив про те, що він хоче "вічного миру" в Україні.

Путін сказав, що РФ не прийме присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. За словами кремлівського диктатора, такі формування нібито будуть "законною ціллю для РФ". Також він запевнив, що в разі відправлення до України європейських військ війна відновиться.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи результати переговорів в Абу-Дабі, наголосив, що українські переговірники пропонували Кремлю обговорити кроки з деескалації ситуації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Однак у відповідь вони почули, що Путін "розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів" по Україні.

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