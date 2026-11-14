Путін на переговорах в Абу-Дабі отримав від Трампа саме те, чого хотів, – Politico

Представники Трампа підтримали давню вимогу Кремля: обговорювати всі питання "одним махом".

Володимир Путін, безперечно, має бути дуже задоволений результатом останнього раунду мирних переговорів, що відбулися в Абу-Дабі за посередництва США, оскільки представники Дональда Трампа запропонували йому саме те, чого він хотів: можливість затягнути процес.

Як пише Politico, мета, про яку, судячи з усього, домовилися Вашингтон і Москва, полягає в тому, щоб розглянути всі проблеми "одним махом". А потім – "знайти шлях до їхнього одночасного врегулювання", – пояснив журналістам зять Трампа Джаред Кушнер.

Таким чином, не буде жодного поетапного підходу – який досвідчені дипломати зазвичай вважають ключовою умовою успіху будь-яких мирних переговорів. Також стає неможливою ідея почати з припинення вогню або – що вимагає копіткої роботи – з поділу складних проблем на окремі, вирішувані завдання, щоб поступово просуватися вперед, зміцнюючи при цьому впевненість і довіру сторін, пише Politico.

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Звісно, Росія та США не зможуть укласти таку угоду самотужки. Україна матиме право голосу, а європейські лідери вже відкинули будь-які спроби Білого дому та Кремля перекроїти архітектуру безпеки на континенті.

Однак Кремль давно прагне схилити США до стратегії "давайте обговоримо все відразу". Цей підхід дозволяє "відвернути увагу від того, що насправді є ключовою проблемою, а саме від війни в Україні", зазначає Юджин Румер, який працював у Національній раді з розвідки США за президентства Барака Обами.

Як нагадує видання, Путін уже давно використовує мирні переговори як інструмент, щоб тягнути час, вносити плутанину та виснажувати опонентів, продовжуючи при цьому діяти так, як йому заманеться. При цьому він незмінно наполягає на тому, що всі питання взаємопов’язані й мають вирішуватися одночасно.

"Спроба вирішити все відразу насправді означає, що не буде вирішено нічого. Але в цьому-то якраз і полягає задум", – пише Politico.

У результаті переговори можуть використовуватися як інструмент війни: щоб відвернути увагу, затягнути час, отримати простір для маневру або ввести в оману тих, хто щиро вірить у можливість діалогу.

Але, по суті, "червоні лінії" Москви ані на йоту не змінилися за ті роки, що минули з моменту початку повномасштабного вторгнення. Кремль вимагає гарантій того, що Київ ніколи не вступить до НАТО, залишиться геополітично нейтральним і втратить право самостійно визначати свою долю, при цьому накладаються жорсткі обмеження на обсяги озброєння та чисельність армії. Крім того, Москва хоче, щоб Крим і чотири східні регіони, які вона вважає частиною Російської Федерації, отримали міжнародне визнання цього статусу.

І доти – як заявляв "улюблений історик Путіна" Володимир Мединський – Росія продовжуватиме вести війну.

Вимоги РФ на переговорах

За даними NYT, Росія наполягає на припиненні подальшого розширення НАТО та виведенні військ і військових баз Альянсу на позиції, які вони займали до 1997 року. Йдеться, зокрема, про військову присутність у Польщі та країнах Балтії.

Окремий пункт стосується припинення поставок Києву західної зброї та військової техніки. Щодо євроінтеграції України, Москва допускає її вступ до Євросоюзу лише за умови відмови Києва від участі у спільній оборонній політиці ЄС.

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