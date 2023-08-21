Галущенко підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу під час робочої поїздки на Львівщину, повідомляє офіційний канал Міненерго.

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - сказав Герман Галущенко.

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Він підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", - додав міністр.

Підготовка до зимового сезону в Україні - деталі

"Нафтогаз України" повідомив, що запустив дві газові свердловини. Це суттєво збільшить щоденний видобуток і допоможе у підготовці до майбутньої зими.

На тлі підготовки до опалювального сезону ремонт енергосистеми України йде за планом. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на даний момент вдалося відремонтувати 5 атомних енергоблоків, ще 4 знаходяться в ремонті, також відремонтовані 62% енергоблоків ТЕС і 70% ТЕЦ.

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