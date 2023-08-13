За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зараз формується багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

На тлі підготовки до опалювального сезону ремонт енергосистеми України йде за планом.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня в Facebook, на даний момент вдалося відремонтувати 5 атомних енергоблоків, ще 4 знаходяться в ремонті, також відремонтовані 62% енергоблоків ТЕС і 70% ТЕЦ.

Крім того, відремонтовані і знаходяться в ремонті 32 агрегати ГЕС. "Укренерго" майже на 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

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"Розуміємо високу ймовірність того, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему", - написав прем'єр, зазначивши при цьому, що формується багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

Удари по енергосистемі України

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфрструктури України. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла була 10 жовтня 2022 року.

З жовтня по березень Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

4 серпня 2023 року стало відомо про те, що в Україні не відновили і 2% від зруйнованої енергосистеми. В результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

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