"Нафтогаз" запустив дві газові свердловини загальною потужністю 430 тисяч кубометрів на добу.

"Нафтогаз України" повідомив, що запустив дві газові свердловини. Це суттєво збільшить щоденний видобуток і допоможе у підготовці до майбутньої зими.

"Ще дві високодебітні свердловини з сумарним видобутком понад 430 тисяч кубометрів газу на добу ввели в експлуатацію фахівці "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

Додаткові об'єми газовидобутку допоможуть швидше закачати блакитне паливо у сховища, що особливо актуально напередодні прийдешньої зими, що обіцяє бути складною для українців.

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Крім того, Україна суттєво зекономить гроші, які могли б піти на покупку додаткових обсягів газу з-за кордону. Поточні ціни на газовому хабі TTF у Нідерландах становлять 384 євро за тисячу кубометрів блакитного палива. Так, 430 тисяч кубометрів - це зекономлені у перспективі 166 тисяч євро на день. На місяць - близько 5 мільйонів євро, якщо ціни не будуть змінюватися.

Запаси газу в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець липня в українських підземних сховищах вже зберігається майже 12 млрд кубометрів газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

До початку опалювального сезону 2023/24 Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу. Це означає, що ми вже маємо 85 відсотків від запланованих запасів блакитного палива.

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