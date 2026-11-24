Попри рекордне розгортання сонячної та вітрової генерації, Україні бракує грошей і часу, щоб забезпечити енергетичну незалежність.

Україна цієї весни й влітку прискорено розбудовувала децентралізовану енергетику, але перехід до стійкої енергосистеми йде значно повільніше, ніж того вимагають зима та війна, пише Foreign Policy.

Російські удари руйнують традиційну енергетичну інфраструктуру, від якої залежить виживання українців узимку. З'являються побоювання, що деякі міста, зокрема столиця, можуть стати непридатними для життя.

З огляду на такий сценарій Україна навесні й улітку поспіхом розширювала децентралізовані енергосистеми, переважно невеликі газові електростанції та відновлювані джерела енергії. Вони мають замінити громіздкі вугільні станції, які є легкими мішенями, і краще забезпечити енергопостачання критичної інфраструктури.

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Українські урядовці й більшість аналітиків сходяться на тому, що відновлювані джерела та атомна енергетика забезпечуватимуть енергетичну й національну безпеку країни, а природний газ потрібен для стабілізації мережі. Однак, попри рекордні обсяги запуску децентралізованої генерації цьогоріч перехід до стійкої енергомережі відбувається значно повільніше, ніж потрібно.

За даними видання, Україна збільшила загальні потужності відновлюваної генерації приблизно на 16% до середини 2026 року порівняно з початком 2025 року. У першій половині року країна ввела в експлуатацію 70 вітрових турбін, переважно в Миколаївській та Одеській областях. Нині вона запускає вітрову електростанцію поблизу Чорного моря.

Цьогоріч Україна також наростила потужності сонячної генерації настільки, що виробленої нею електроенергії вистачило б для забезпечення приблизно 600-800 тисяч європейських домогосподарств.

У 2025 році Україна навіть випередила за темпами розгортання систем накопичення енергії всі країни ЄС, окрім Німеччини та Італії. Інвестиції домогосподарств і бізнесу зробили її четвертим за величиною ринком акумуляторних накопичувачів у Європі, що вп’ятеро більше, ніж у 2024 році.

"Практично неможливо знайти єдине універсальне рішення, яке витримає наші суворі зими, забезпечить і тепло, і електроенергію та зможе протистояти реактивним дронам", - зазначив директор енергетичної громадської організації "Екоклуб" Андрій Мартинюк.

Сонячна генерація має суттєві обмеження в листопаді. У похмурі дні панелі виробляють лише частину своєї потенційної потужності, а вночі взагалі не генерують електроенергію. Це створює додаткові труднощі для лікарень, яким потрібні стабільне електропостачання та значні обсяги тепла. Сонячна енергія може обігрівати будівлі за допомогою теплових насосів, які стають дедалі поширенішими по всій Україні.

Другий стовп стратегії енергетичної безпеки України становлять невеликі модульні газові когенераційні установки, які одночасно виробляють електроенергію й тепло для централізованого теплопостачання.

Проблеми реалізації

Попри вражаючі темпи розгортання відновлюваних джерел енергії, вони значно відстають від амбіцій у сфері енергетичної безпеки. За даними Euromaidan Press, колишній керівник "Укренерго", а нині голова компанії з розвитку децентралізованої енергетичної інфраструктури Володимир Кудрицький назвав програму розподіленої генерації "фактично провалом".

За його словами, замість нескінченного ремонту 10-15 застарілих електростанцій, які легко вразити, Україні потрібна збалансована мережа. Вона має поєднувати гнучкі газові потужності, відновлювані джерела енергії та системи зберігання, що "у десятки разів важче розвідати й знищити".

Хоча лікарні й медичні центри є пріоритетом, менш ніж половина українських закладів охорони здоров'я мають панелі й акумулятори, і жоден із них не є повністю незалежним від мережі, навіть на кілька годин.

У червні "Центр Разумкова" вказав на значний розрив між масштабними планами України на 2026 рік і тим, що вдається зробити. Міжнародні партнери з 2022 року виділили Фонду підтримки енергетики України 2,4 мільярда євро (зокрема майже 800 мільйонів євро нових внесків цьогоріч), але фінансування все одно не відповідає масштабу руйнувань.

"Масштабніша перебудова енергетичного сектору України потребує більше інвестицій, планування та часу", - зазначив український енергетичний експерт Михайло Лукʼяник.

Фінансові перешкоди

Україні не вдалося реалізувати плани на цей рік щодо забезпечення всіх лікарень, водоканалів та мереж зв'язку розподіленою генерацією. Ці об'єкти є важливою частиною нової архітектури енергетичної стійкості, загальну вартість якої оцінюють приблизно у 6,3 млрд дол.

Самостійно українським розробникам важко залучати міжнародний капітал, бо страхування воєнних ризиків і гарантії залишаються обмеженими. Крім того, за даними EUobserver, багато європейських компаній не бажають фінансувати чи реалізовувати проєкти в активній зоні бойових дій.

Водночас на внутрішньому ринку компанії стикаються з високими відсотковими ставками та жорсткими графіками погашення короткострокових кредитів, через що великі вітрові й сонячні проєкти стають фінансово невигідними.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) схвалило курс України на розгортання сонячної та вітрової генерації й акумуляторних систем накопичення як життєво важливу стратегію енергетичної стійкості під час війни. Проте в новому звіті агентство також підкреслило, що цьогорічна розбудова становить лише частку від необхідного обсягу. Основними способами втримати світло, тепло й водопостачання цієї зими, на думку МЕА, є імпорт енергії та місцева когенерація.

"Протиповітряна оборона залишається необхідною для підтримання енергосистеми", - додали в Міжнародному енергетичному агентстві.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

Протягом минулого тижня РФ 100 разів цілеспрямовано атакувала енергетику України та її нафтогазовий сектор.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія вдалася до тактики знищення мереж і ліній передач в Україні. Таким чином, росіяни намагаються відрізати від енергоджерел Одесу та область, а також Дніпропетровщину.

20 листопада стало відомо, що в Одесі сталося масштабне знеструмлення. У місті зникло світло та вода, а також не працював міський електротранспорт.

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