За словами Зеленського, ворог намагається відрізати від енергоджерел Одесу та область, а також Дніпропетровщину.

Росіяни вдалися до тактики знищення мереж і ліній передач в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у себе в Telegram-каналі.

Глава держави зазначив, що заслухав доповіді міністра енергетики, міністра внутрішніх справ, а також прем’єр-міністра щодо ліквідації наслідків російських ударів.

"Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу", - сказав Зеленський.

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Він акцентував, що ситуація там є непростою, і є значні відключення.

"В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять усе, щоб було альтернативне постачання. Працюють в Дніпрі, працюють в Камʼянському, також в Харківській області, на Полтавщині", - відмітив Зеленський.

Він додав, що необхідне обладнання, як і ресурс для ремонтів є.

"Максимально фахові наші енергетики. Важливо, що завжди стараються відновити постачання, завжди. Конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян", - резюмував президент України.

Відновлення енергетики після атак РФ – останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що військових спеціалістів можуть залучити до ремонтів пошкоджених об'єктів енергетики. За його словами, відповідне доручення дав президент. Йдеться про залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони.

За його словами, Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ.

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