14 травня в Туреччині відбудуться чергові президентські вибори.

Напередодні президентських виборів у Туреччині відкрито найбільше родовище нафти потужністю 100 тисяч барелів на день, яке дозволить країні подвоїти видобуток.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, зазначивши при цьому, що нове родовище знаходиться на глибині 2,6 км недалеко від міста Джизре на південному сході країни - біля кордону з Сирією та Іраком, повідомляє Hürriyet Daily News.

"Наша єдина мета - посилити внесок наших відкриттів та інвестицій в енергетичну незалежність нашої країни. Тому що, як і оборонна промисловість, енергетична незалежність також є необхідною умовою справжньої свободи країни і нації", — сказав Ердоган.

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Ердоган нагадав, що п'ять-шість років тому видобуток нафти в Туреччині становив близько 40 000 барелів на добу, зараз він досяг 80 000 барелів на добу. Нове родовище має потужність до 100 000 барелів на добу.

На даний момент вже запущена перша скважна. Почалася переробка нафти. Президент Туреччини також зазначив, що цей запас нафти забезпечить 10% щоденного споживання Туреччини.

Вибори в Туреччині

14 травня в Туреччині відбудуться чергові президентські вибори. Опозиційний кандидат Кемаль Кілічдароглу, за даними опитувань, випереджає чинного главу держави більш ніж на 10 процентних пунктів напередодні виборів, а Опозиційний блок "Альянс націй" лідирує в парламентській гонці.

Ердоган зіткнувся з падінням рейтингів після руйнівних землетрусів, внаслідок яких загинули понад 50 тисяч людей.

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