Епіцентр підземних поштовхів, як і 6 лютого, був у провінції Кахраманмараш.

На південному сході Туреччини знову сталася серія підземних поштовхів, сила найпотужнішого складала 5,3 бала.

Як повідомляє агентство Anadolu, поштовхи зафіксували сьогодні вдень у провінції Кахраманмараш з епіцентром в районі міста Гьоксун.

Магнітуда найсильнішого струсу становила 5,3, після того були ще два афтершоки магнітудою 4. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 км.

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Про руйнування і постраждалих поки не повідомляється.

Руйнівний землетрус у Туреччині

Сильний землетрус на південному сході Туреччини і в Сирії стався в ніч на 6 лютого і потім знову повторився вдень. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 52 тис. зафіксовані сильні руйнування в населених пунктах 10 провінцій.

А 27 лютого у Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6. Зафіксовано нові руйнування і жертви серед населення. Зокрема, тоді обвалилися як мінімум 25 будівель, загинула 1 людина, 69 отримали поранення.

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