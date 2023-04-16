Тегеран та Каракас мають намір співпрацювати в області експорту нафти, газового конденсату та побічних продуктів нафтовидобутку.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Іран та Венесуела досягли угоди про нарощування співпраці в нафтогазовій сфері.

Як повідомляє Tasnim, сторони домовилися про спільну розробку родовищ нафти та газу. Крім того, Тегеран та Каракас мають намір співпрацювати в області експорту нафти, газового конденсату та побічних продуктів нафтовидобутку.

Міністр нафти Ірану Джавад Оджі і віце-президент Венесуели Делсі Родрігес підписали цілу серію відповідних документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння.

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Сторони домовилися працювати разом над модернізацією та реконструкцією венесуельських нафтопереробних і нафтохімічних комплексів за допомогою технічної та інженерно-конструкторської допомоги Ірану з метою максимально наростити потужності цих підприємств.

Позиція Ірану та Венесуели

Іран і Венесуела є країнами-ізгоями, оскільки протягом багатьох років знаходяться під санкціями.

Санкції проти Ірану забороняють експорт в країну атомної, ракетної та значної частини військової продукції, прямих іноземних інвестицій в нафтогазову і нафтохімічну промисловість Ірану, експорт продукції тонкої нафтопереробки, а також будь-які контакти з Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР), банками та страховими компаніями, фінансові транзакції і співробітництво з морським флотом Ірану.

Венесуела була великим виробником нафти, видобуваючи понад 3,2 мільйона барелів на день протягом 1990-х років, але державна промисловість зазнала краху через недостатні інвестиції, корупцію та безгосподарне управління.

Санкції, введені адміністрацією Трампа, ще більше погіршили виробництво і витіснили західні компанії з країни. З 2017 р.США санкціонують фізичних осіб, підприємства та нафтові компанії, пов'язані з колишнім режимом Мадуро, як всередині, так і за межами Венесуели.

У травні 2022 року з'явилася інформація про те, що Венесуела може замінити Росію у нафтовому питанні. Повідомлялося, що в нафтовому ембарго з'являється несподіваний союзник. США готові були піти на політичні та економічні поблажки щодо тоталітарної Венесуели заради того, щоб Росія програла у війні.

У червні 2022 року в ході візиту венесуельського президента Ніколаса Мадуро в Іран Тегеран і Каракас оголосили про розрахований на 20 років план співпраці в галузі нафти, нафтопереробки, нафтохімії, а також оборони, туризму, культури і сільського господарства.

26 березня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Путін може передати ядерні "Іскандери" Ірану, Сирії та Венесуелі.

27 березня повідомлялося про те, що Росія в обмін на дрони поставляє Ірану кіберзброю. Також Тегеран погодився надати ракети малої дальності і артснаряди.

12 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що Іран веде таємні переговори з Китаєм і РФ про придбання ракетного палива.

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