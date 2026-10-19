Туреччина подвоїть видобуток на гігантському газовому родовищі у Чорному морі

У 2027 році видобуток природного газу на родовищі Сакар’я має сягнути 20 мільйонів кубометрів на добу.

Перша турецька плавуча платформа з видобутку природного газу "Осман Газі" вирушила до газового родовища Сакар’я в Чорному морі. Це ключовий крок на шляху до подвоєння потужностей країни з видобутку власного газу, повідомляє Anadolu.

"Наша мета – до кінця цього року запустити факельну установку платформи "Осман Газі", використовуючи газ із родовища Сакар’я", – цитує агенція слова міністра енергетики та природних ресурсів Алпарслана Байрактара.

За його словами, платформа "Осман Газі" працюватиме за 170 кілометрів від узбережжя протягом 20 років.

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Перший етап проєкту вже завершено: пробурено 12 свердловин, а добовий видобуток становить 9,5 мільйона кубометрів. Наразі Туреччина видобула 7,23 мільярда кубометрів природного газу на родовищі Сакар’я.

"На другому етапі платформа "Осман Газі" подвоїть цей обсяг завдяки введенню в експлуатацію ще 10 свердловин", – зазначив Алпарслан Байрактар.

За словами Байрактара, у 2027 році добові потужності з видобутку природного газу мають зрости до 20 мільйонів кубометрів. Це дасть змогу забезпечувати газом власного видобутку 8 мільйонів домогосподарств проти нинішніх 4 мільйонів.

Байрактар додав, що друга плавуча видобувна платформа, яка наразі будується, допоможе збільшити видобуток природного газу в Чорному морі до 45 мільйонів кубометрів на добу у 2028 році. Для цього загалом використовуватимуть 32 свердловини.

Передбачається, що розширення видобувних потужностей дасть змогу до 2028 року забезпечувати газом власного видобутку близько 17 мільйонів домогосподарств – це 75% усіх домогосподарств Туреччини, які мають доступ до природного газу.

Родовище Сакар’я: довідка

Сакар'я – найбільше газове родовище Туреччини, розташоване на шельфі Чорного моря. Воно є ключовим проєктом Туреччини для зниження енергетичної залежності від імпорту газу.

Родовище знаходиться приблизно за 170 км від узбережжя західної частини Чорного моря, на глибині 2150 м. Його запаси оцінюються у понад 500 мільярдів кубометрів.

Видобуток газу у Чорному морі – інші новини

Раніше УНІАН писав, що компанії OMV Petrom і Romgaz завершили монтаж морської видобувної платформи в межах реалізації проєкту Neptun Deep у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії.

Запаси природного газу на цьому родовищі оцінюються приблизно у 100 млрд кубометрів. Реалізація проєкту покликана зробити Румунію найбільшим виробником природного газу серед країн ЄС.

Neptun Deep передбачає розробку газових родовищ Domino та Pelican South. Проєкт охоплює десять видобувних свердловин, три підводні виробничі системи, морську платформу для переробки газу, експортний трубопровід до міста Тузла на південь від порту Констанца, а також газовимірювальну станцію.

Повідомлялося також, що Росія призупинила видобуток газу в Чорному морі через удари України, а "Чорноморнафтогаз" втратив статус одного з ключових підприємств економіки тимчасово окупованого Криму.

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