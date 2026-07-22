Запасів на 100 мільярдів кубів: у Чорному морі почнуть видобуток на величезному родовищі газу

Виробнича платформа встановлена, запуск відбудеться вже незабаром.

Компанії OMV Petrom та Romgaz завершили встановлення морської виробничої платформи для розробки проекту родовища природного газу Neptun Deep у Чорному морі біля узбережжя Румунії. Його запаси оцінюються приблизно у 100 млрд кубометрів, повідомляє Romania Insider.

Проект Neptun Deep включає газові родовища Domino та Pelican South і складається з десяти виробничих свердловин, трьох підводних виробничих систем, морської переробної платформи, експортного трубопроводу до румунського міста Тузла на південь від порту Констанца та газомірної станції.

Проект має на меті перетворити Румунію на найбільшого виробника природного газу в Європейському Союзі. Початок видобутку запланований у 2027 році.

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Проєкт Neptun Deep - що відомо

Виробничу платформу Neptun Alpha було встановлено приблизно на 120 метрів нижче рівня моря в Чорному морі. Платформа вагою понад 16 500 тонн та висотою понад 225 метрів була встановлена ​​за допомогою Saipem 7000 - одного з найбільших у світі напівзанурювальних кранових суден.

Крім того, наразі завершено буріння 6 з 10 розроблювальних свердловин та встановлення 160-кілометрового трубопроводу, що з’єднує платформу з берегом. Розробка проєкту триває шляхом встановлення міжпромислових підводних трубопроводів та шлангопроводів для з’єднання всіх морських елементів. Після цього будуть проведені ретельні випробування для підготовки до планового початку видобутку у 2027 році.

Встановлення морських споруд вагою приблизно 16 500 метричних тонн, що еквівалентно приблизно двом Ейфелевим вежам, є надзвичайно складною та точною операцією. Опорна конструкція була закріплена на морському дні шляхом забивання восьми паль, кожна з яких має діаметр понад два метри. Верхні платформи повністю автоматизовані та можуть керуватися дистанційно.

Найближчим часом проєкт перейде на новий етап, зосереджений на підключенні всіх компонентів системи: продовженні буріння виробничих свердловин, встановленні та інтеграції підводної інфраструктури, підключенні морських споруд до транспортного трубопроводу та впровадженні комплексної програми випробувань.

Родовище Neptun Deep – останні новини

Експерт Максим Гардус зазначив, що Neptun Deep – найбільший новий газовий проект Європейського Союзу за останні роки. Його розробляють румунська державна компанія Romgaz та австрійська OMV Petrom, дочірня структура OMV. Запаси оцінюються приблизно у 100 млрд кубометрів газу, що більше, ніж річне споживання палива всією Центральною Європою.

Neptun Deep в перспективі може частково покрити газові потреби Угорщини, що межує з Румунією. Це дозволило б значно зменшити залежність Будапешту від російського газу.

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