В Туреччині зробили нову заяву щодо перемирʼя в Чорному морі

Анкара зберігає збалансований підхід до збереження стабільності.

Війнав Чорному морі є одним із ключових питань безпекової політики Туреччини. Таку заяву зробив міністр оборони країни Яшар Гюлер.

Він заявив, що Туреччина знаходиться в центрі географічного регіону, де відбуваються події, що безпосередньо впливають на весь світ. Серед ключових питань у сфері безпеки він назвав події на Близькому сході, війну в Чорному морі та на Кавказі.

"Ми уважно стежимо за наслідками війни для регіональної безпеки в Чорному морі, зберігаючи наш відповідальний та збалансований підхід до збереження стабільності. На Кавказі ми підтримуємо встановлення міцного миру, зміцнення регіональної стабільності та розвиток можливостей для співпраці", – наголосив Гюлер.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, Туреччина активно виступає за встановлення перемирʼя у Чорному морі. Зокрема раніше стало відомо, що Анкара разом з ООН організували нові перемовини у РФ та Україні для порушення цього питання. Зазначалося, що ці зустрічі мають пройти вже у жовтні. Метою Туреччини – є повторення успіху з розблокування Чорного моря, якого вони досягли у 2022 році.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував кремлівському диктатору Путіну допомогу в налагоджуванні прямих контактів між Україною та РФ. Він також наголосив Путіну на важливості заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі.

Додамо, що Україна виступає за запровадження такого перемирʼя в морі. Про це, зокрема, раніше заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він також зазначив, що наразі на столі є пʼять різних форматів припинення вогню. Крім моря, йдеться також про повну зупинку війни, а також заборону на удари по енергетиці.

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