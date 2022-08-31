Як попереджали в "Газпромі", припинення подачі газу триватиме з 31 серпня по 2 вересня через нібито техобслуговування.

Поставки газу з Росії до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1" сьогодні вранці повністю припинені.

Це випливає з даних оператора газопроводу-компанії Nord Stream AG, повідомляє Deutsche Welle.

Вночі, за інформацією операторів німецьких газопроводів Nel і Opal, куди надходить російський газ "Північним потоком", фізичний потік газу в точці прийому в Грайфсвальді на півночі Німеччини в першому випадку повністю зупинився, а в другому - знизився в кілька разів.

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Раніше "Газпром" попереджав, що єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресійній станції "Портова" буде зупинений з 31 серпня по 2 вересня для нібито технічного обслуговування і планово-запобіжних робіт. За запевненням "Газпрому", необхідні роботи будуть проведені спільно з фахівцями фірми Siemens, а після техобслуговування поставки газу відновляться в обсязі 33 млн кубометрів на добу, що складе близько 20% від пропускної потужності газопроводу.

Тим часом Росія досі не забрала з Німеччини турбіну Siemens для "Північного потоку", що пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня перебуває у ФРН. За словами представника компанії Siemens Energy, Москва продовжує чіплятися до документів і висувати безглузді вимоги. Деталь передбачається переправити в РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води в річках ФРН, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, вказав представник німецької компанії.

У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу трубопроводом "Північний потік". У російській компанії це пояснили несвоєчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу були зупинені через планову профілактику. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу "Північним потоком", вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви.

Як повідомляв УНІАН, після попередження "Газпрому" про призупинення роботи газопроводу "Північний потік-1" спотові ціни на газ в Європі підвищились більш ніж на 3,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

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