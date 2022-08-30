Французького контрагента повідомлено про повне припинення постачань з 1 вересня до моменту отримання оплати за газ.

Російська компанія "Газпром" зупиняє постачання газу найбільшому французькому постачальнику - Engie. У РФ заявили, що компанія не сплатила липневі поставки у повному обсязі.

Про це йдеться у повідомленні "Газпрому".

У "Газпромі" наголосили, що станом на кінець робочого дня 30 серпня не отримали від Engie усю необхідну суму. З 1 вересня і до моменту отримання грошей компанія не постачатиме газ.

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"Газпром" пояснює своє рішення указом президента РФ Володимира Путіна від 31 березня 2022 року, який забороняє постачання газу іноземному покупцю без повної оплати в контрактний термін.

Як відомо, раніше Engie заявляла про скорочення поставок через контрактний спір.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни і необхідно бути готовими до припинення його поставок.

У липні у Франції енергоємні компанії прискорили виконання планів на випадок надзвичайних ситуацій і почали переводити свої газові котли на мазут. Це необхідно, щоб уникнути відключення електроенергії в разі скорочення поставок російського газу.

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