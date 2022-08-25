Спотові ціни на газ у Європі піднялись вище 315 євро за 1 МВт-год - це більше 3 300 доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Так, ціна найближчого (вересневого) ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 3324,26 доларів за тис. куб. м, тобто 315,995 євро за МВт-год.
Цінова волатильність на європейських ринках газу пов'язана з невизначеністю щодо безпеки його постачання. У п'ятницю, 19 серпня, "Газпром" повідомив, що "Північний потік-1" через планове техобслуговування зупиниться на три дні, з 31 серпня по 2 вересня.
Ф'ючерсні контракти на постачання газу у вересні (по TTF) після цієї новини підскочили в п'ятницю ввечері майже на 8%, до понад 2 700 доларів за тисячу кубометрів.
Довідка УНІАН. Останнім тижнем ціни на газ у Європі перевалили за 3 000 євро і продовжують збільшуватися. На торгах у середу, 24 серпня, ціна становила понад 3 200 доларів за тис. куб. м.
Нагадаємо, що Росія значно скоротила поставки газу в Європу. За даними джерел Reuters, президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається, що високі ціни на енергоносії та можливий дефіцит взимку переконають Європу схилити Україну до перемир'я на російських умовах.