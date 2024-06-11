Компанія зазнає рекордних збитків і змушена закривати свердловини.

Втративши європейський ринок газу, російський "Газпром" не зміг домовитися про постачання в Китай і змушений був скоротити видобуток до мінімуму за всю історію існування компанії. Про це пише The Moscow Times із посиланням на статистичні дані "Газпрому", опубліковані в понеділок.

Так, за підсумками 2023 року загальний видобуток газу структурами "Газпрому" становив 359 млрд кубометрів. Це на 13% менше, ніж 2022 року і на 30% менше, ніж у довоєнному 2021-му.

"Результат компанії минулого року став найгіршим за 34 роки, що минули відтоді, як у "Газпром" було перетворено міністерство газової промисловості СРСР. (...) Вторгнення в Україну і невдала спроба "заморозити Європу" поставили хрест на компанії, що оперує найбільшими у світі доведеними запасами газу", - пише The Moscow Times.

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Видання зазначає, що, втративши Європу, "Газпром" позбувся ринку збуту, на який працював більше ніж півстоліття. Поставки в Європу стиснулися до 28 млрд кубів, що відповідає рівню другої половини 1970-х років. Тепер компанія змушена заморожувати свердловини на родовищах газу.

Крім того, вперше з кінця 1990-х "Газпром" завершив рік без чистого прибутку. Причому компанія зазнала не просто збитків, а рекордних втрат за всю свою історію - 629 млрд рублів.

"Кремль сподівається на Китай, пропонуючи тому в 5 разів збільшити закупівлі газу і побудувати новий трубопровід - "Сила Сибіру-2". Але Пекін зволікає, чекаючи від Росії нових знижок на газ, який вже обходиться китайським покупцям на 46% дешевше, ніж європейським країнам і Туреччині", - зазначає видання і нагадує про провальний візит Путіна до Пекіна в травні.

Нафтогазова імперія Путіна: останні новини

Як писав УНІАН, російська нафта розтікається світом: трейдери знайшли новий майданчик для перевалки. Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевалки нафти в Середземному морі.

Також ми розповідали, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель стверджувала, нібито не було жодних підстав вважати, що Кремль обмежить постачання через газопровід "Північний потік-1". Однак насправді вона знала, що Росія може спробувати шантажувати Європу запуском великого газопроводу, але "приховала" цю інформацію.

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