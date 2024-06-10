Міністерство економіки попереджало, що залежність від Кремля може мати "драматичні наслідки".

Екс-канцлер заявила, що не було жодних підстав вважати, що Кремль обмежить поставки через газопровід "Північний потік–1". Однак Ангела Меркель знала, що Росія може спробувати шантажувати Європу запуском великого газопроводу, але "приховала" цю інформацію, пише The Telegraph з посиланням на німецьку газета Handelsblatt.

За словам журналістів, газопровід "Північний потік–2" був розроблений для того, щоб подвоїти потік російського газу безпосередньо до Німеччини, але він викликав величезні суперечки через ризик, який він становив для України. Критики побоювалися, що, постачаючи газ безпосередньо до Європи, Росія зможе позбавити українську економіку плати за транзит.

Після того, як ці побоювання були озвучені, а газопровід також очікував схвалення інших регуляторних перешкод, Росія почала скорочувати постачання газу через свій газопровід "Північний потік–1", яким також постачався газ з Росії до Німеччини.

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В останні місяці свого перебування на посаді канцлера Німеччини у 2021 році пані Меркель заявила, що немає жодних підстав вважати, що Росія обмежує постачання газу. Однак, згідно з конфіденційними документами, які побачила газета, Міністерство економіки попереджало, що Росія заповнює газові сховища "дуже повільно" і що залежність від Кремля щодо газу може мати "драматичні наслідки", вказують автори.

Це відбувалося попри неодноразову критику проекту з боку США та європейських союзників. Водночас Німеччина повідомила Кремлю, що умовою угоди, яка передбачає транспортування російського газу через Балтійське море, було продовження використання наземних газопроводів через Україну. Але після зустрічі з Герхардом Шредером, колишнім канцлером Німеччини, який став лобістом "Газпрому", в документах Міністерства економіки було зроблено попередження, що компанію "не можна примусити" до цього.

Депутат від Зелених Фелікс Банашак закликав до громадського розслідування і назвав "Північний потік–2" "найбільшим економічним, енергетичним і зовнішньополітичним провалом з часів заснування федеративної республіки".

"Північний потік" – останні новини

Обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" буди пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

Раніше УНІАН писав, що швейцарська компанія Nord Stream – оператор однойменних газопроводів – судиться зі страховиками на суму близько 400 млн євро за відмову покрити збитки від вибухів на "Північних потоках".

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