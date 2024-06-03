Показує, наскільки важко буде приборкати діяльність, яка викликає занепокоєння як у регуляторів, так і у європейських урядів.

Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти нашли новое место для перевалки нефти в Средиземном море. Это показывает, насколько трудно будет обуздать деятельность, которая вызывает беспокойство как у регуляторов, так и у европейских правительств, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Отмечается, что танкеры с флагманской российской нефтью сорта Urals сейчас перегружают ее с меньших танкеров на большие вблизи города Надор на восточном побережье Марокко в Средиземном море. С прошлого месяца военно-морские силы Греции проводят военно-морские учения в месте, где происходила торговля, пытаясь сдержать ее.

Очень большой нефтяной танкер Rolin принимает нефть марки Urals с меньшего танкера Serendi, стоящего возле марокканского города. Это первый случай, когда происходит так называемая передача сорта с судна на судно, отмечают журналисты.

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Serendi – судно класса Aframax. Два других – Ocean AMZ и Sea Fidelity – также прибыли в порт. Все три танкера загрузили около 730 000 баррелей Urals из российского порта "Приморск" на Балтийском море в прошлом месяце.

Около 80% российской нефти Urals поставляется в Азию, преимущественно в Индию и Китай. Использование перегрузок обеспечивает экономию от масштаба для перевозок на большие расстояния, но европейские государства с осторожностью относятся к разрешению на перегрузку грузов вблизи своих берегов.

Сеута, испанский анклав, расположенный к западу от Марокко, ранее был популярным местом для перегрузки грузов Уральским СТС, но в прошлом году почти не использовался из-за давления со стороны местных властей и ЕС. Аналогично, греческие военно-морские учения серьезно затруднили такую же деятельность в Лаконском заливе, участке воды примерно в 110 милях к юго-западу от Афин, где российские переброски с корабля на корабль возросли после вторжения России в Украину.

Российская нефть – последние новости

В воскресенье, 2 июня, ОПЕК+ согласилась продлить большинство своих серьезных сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать поэтапную их отмену в 2025 году. Группа экспортеров нефти стремится поддержать рынок на фоне прохладного роста глобального спроса, высокого процентные ставки и роста конкурентного производства США.

Индийская компания Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовое соглашение с российской "Роснефтью". Согласно договору, компания закупит не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц в рублях.

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