"‎Газпром"‎ зараз має лише один трубопровідний маршрут до Європи – "Турецький потік".

Видобуток газу в РФ у лютому скоротився на 11,3% відносно минулорічних показників – до 57,2 млрд кубометрів. Такі дані з посиланням на власні джерела наводить російський "‎Коммерсантъ"‎.

Лютневі темпи зниження видобутку виявилися вищими за січневі, коли показник скоротився на 3% рік до року. За підсумками двох місяців росіяни видобули 131 млрд кубометрів газу – це на 7,3% нижче, ніж за той же період роком раніше.

"На рівні видобутку позначається припинення з 1 січня транзиту російського газу через Україну, яким РФ експортувала близько 15 млрд кубометрів газу на рік", – пише "‎Коммерсантъ"‎.

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Серед інших причин фахівці називають скорочення попиту на тлі аномально теплої погоди. Не виключено, що на споживання газу починає впливати і скорочення попиту в енергоємних галузях.

Як зазначають у "‎Коммерсанті"‎, наразі "‎Газпром"‎ має лише один трубопровідний маршрут до Європи – "Турецький потік". Його потужність складає трохи менше 16 млрд кубометрів на рік.

Також у виданні навели статистику по окремих газових компаніях.

Повідомляється, що "Новатек"‎ у лютому скоротив видобуток на 1,5%, до 6,4 млрд кубометрів. Показники компанії "‎Лукойл"‎ впали на 13,3%, до 1,3 млрд кубометрів, тоді як "Роснефть" скоротила виробництво газу на 14%, до 5,5 млрд кубометрів.

Лютневе падіння не повинно суттєво позначитися на загальних обсягах видобутку газу в РФ. Аналітики прогнозують, що за підсумками року показники залишаться на рівні 2024-го за рахунок збільшення постачання трубопровідного газу до КНР, а також зростання експорту скрапленого природного газу.

Нагадаємо, в минулому році росіяни видобули 685 млрд кубометрів газу – це на 7,6% вище за рівень 2023-го.

Постачання російського газу в Європу – головне

Нещодавно УНІАН повідомив, що Путін хоче збільшити постачання газу в Європу. За словами фахівців, найбільш простим варіантом було б відновити транзит газу через нашу країну.

Варто сказати, що у Євросоюзі поки не відмовляються від плану щодо припинення залежності від російських енергоносіїв. Таким чином, Кремлю доведеться шукати якісь нові шляхи для досягнення своїх економічних цілей.

Ще раніше стало відомо, що представники РФ та США ведуть "секретні переговори" щодо купівлі американськими інвесторами газопроводу "Північний потік-2".

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