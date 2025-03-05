Німецький уряд шукає важелі впливу, щоб заблокувати повернення трубопроводу.

Представники Росії та США вже кілька тижнів ведуть секретні переговори про купівлю американськими інвесторами газопроводу "Північний потік-2". Німеччина розглядає можливості для запобігання повернення російської труби.

"Продаж російського газу під маркою США символічно зміцнить духовний зв'язок між Трампом і його прихильниками та кремлівською системою. "Північний потік" ніколи не стане частиною миру і не сприятиме мирним переговорам, скоріше навпаки", - цитує Bild експерта ХДС з міжнародних справ Родеріха Кізеветтера.

Після вторгнення Росії в Україну три з чотирьох труб "Північного потоку" були пошкоджені внаслідок диверсії. На думку експертів, їхній ремонт обійдеться більш ніж у півмільярда євро.

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Представник міністерства економіки Німеччини Роберт Хабек висловився гранично ясно: "Незалежність від російського газу має стратегічне значення для уряду Німеччини з точки зору політики безпеки, і він дотримується цього! Крім того, газопровід "Північний потік - 2" не сертифікований і, отже, не має юридичного дозволу".

Північний потік-2 - останні новини

3 березня на брифінгу в Брюсселі представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у ЄС.

Вона додала, що якщо газопровід буде добудовано і введено в експлуатацію, він має функціонувати відповідно до норм міжнародного та європейського права.

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