Зазначається, що найлегшим варіантом було б відновлення транзиту газу через Україну.

Володимир Путін, схоже, впевнений, що постачання газу в Європу можна збільшити, якщо буде досягнуто домовленості про припинення війни в Україні за посередництва США. ЄС все ж не відмовляється від свого плану з припинення залежності від російських енергоносіїв.

Видання Bloomberg пише, що хоча деякі трейдери припускають, що російські поставки збільшаться, багато хто очікує повернення обмежених обсягів, якщо вони взагалі будуть. Жоден із варіантів нарощування трубопровідних поставок не є простим. Найлегшим варіантом було б відновлення транзиту газу через Україну, які покривали менш як 5% загального попиту на газ у Європі.

Саме "дешевизна" може переконати деякі країни Європи забути про геополітичні побоювання. Європейці все ще платять за газ більше через три роки після найважчої енергетичної кризи за останні десятиліття, а в Німеччині деякі промислові підприємства сподіваються на повернення російських поставок, оскільки високі ціни на енергоносії позначаються на їхній здатності конкурувати з виробниками за кордоном. Країни Східної Європи, особливо Словаччина, наполягають на поверненні російських поставок.

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Крім того, цього року після холодної зими і зниження вироблення енергії вітру швидше вичерпалися запаси газу в сховищах. На Європу чекає складний період поповнення запасів до наступної зими, тому будь-яке збільшення поставок принесе полегшення.

Путін оптимістично налаштований щодо того, що Європа купуватиме більше російського газу здебільшого через потепління відносин між США та РФ. Російські та європейські офіційні особи кажуть, що Вашингтон вивчає можливості співпраці з російським гігантом "Газпром". Компанія також зацікавлена, щоб США допомогли відновити будівництво газопроводу "Північний потік".

"Газпром" володіє контрольним пакетом акцій "Північного потоку" і є єдиним власником "Північного потоку 2". Щодо останнього газопроводу, то його оператор у Швейцарії збанкрутувала. Американський інвестор Стівен Лінч був зацікавлений у придбанні оператора, завдяки чому США отримають частку в проєкті.

Зняття санкцій також може призвести до збільшення експорту російського скрапленого природного газу. У Росії є вільні потужності, оскільки проєкт "Арктик СПГ 2", контрольований ПАТ "Новатек", зміг почати обмежені поставки тільки 2024 року, але зупинився через санкції США і союзників.

Але не все так легко і просто, як може здатися. По-перше, ЄС працює над планом поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Крім того, за останні роки багато зв'язків Європи з російськими постачальниками газу зруйнувалися.

Існують і інфраструктурні проблеми. Обидві лінії газопроводу "Північний потік" пошкоджено внаслідок диверсії 2022 року. Хоча друга нитка залишилася неушкодженою, система не пройшла сертифікацію. Крім того, знадобиться технічне обслуговування, адже останні технічні випробування проводили понад три роки тому.

Поставки трубопроводом Ямал-Європа, що проходить через територію Польщі, можуть бути відновлені, але польський уряд має схвалити це рішення, що малоймовірно.

Повернення російського газу в Європу - останні новини

У США розробляють проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи за підтримки американських інвесторів.

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у ЄС.

У розслідуванні видань Correctiv і "Важливі історії" зазначається, що компанії зі США збираються купити частку (54,17%) німецької дочірньої компанії "Роснефти" в нафтопереробному заводі PCK у Шведті. Також США зацікавлені в купівлі частки "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) у Карлсруе і Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі. Зазначається, що країни вивчають можливості співпраці над глобальними проєктами з "Газпромом".

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