За словами Генсека ООН, це єдиний спосіб зупинити глобальне потепління і "врятувати палаючу планету".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив світовим лідерам у п'ятницю, що використання викопного палива – нафти, газу та вугілля - має бути повністю припинено. Як пише Reuters, у своєму виступі на саміті COP28 в Дубаї він підкреслив, що лише зменшення його використання буде недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління.

"Ми не можемо врятувати палаючу планету за допомогою пожежного шланга з викопного палива", - заявив Гутерріш.

Він підкреслив, що обмежити підвищення гловальної температури на рівні 1,5 градуса можливо тільки випадку повної відмови від викопного палива, закликавши компанії, що працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії. Гутерріш також порадив урядам допомогти, форсувавши цей перехід, в тому числі за рахунок використання непередбачених податків на прибуток галузі.

Відео дня

"Я закликаю уряди допомогти промисловості зробити правильний вибір - шляхом регулювання, прийняття законів, встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю, припинення субсидій на викопне паливо і прийняття податку на непередбачений прибуток", – сказав він.

Глобальне потепління - новини

Раніше ООН назвала 2023 рік найспекотнішим за всю історію людства. Глобальна температура за перші 10 місяців року була приблизно на 1,4°C вище середнього значення температури в доіндустріальний період, і це дає достатньо впевненості, щоб оголосити цей рік найгарячішим в історії, навіть якщо до його кінця ще залишився місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: