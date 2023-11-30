Викиди парникових газів, які спричинюють потепління планети, продовжили зростати у 2023 році після досягнення історичного максимуму минулого року.

У 2023 році на Землі було так спекотно, що ще до кінця року Всесвітня метеорологічна організація оголосила його найтеплішим за всю історію спостережень. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час кліматичної конференції в Дубаї, повідомляє Bloomberg.

Глобальна температура за перші 10 місяців року була приблизно на 1,4°C вища за середнє значення температури в доіндустріальний період. Генсек зазначив, що це дає достатньо впевненості, щоб оголосити цей рік найспекотнішим в історії, навіть якщо до його кінця ще залишився місяць.

"Рекордне глобальне нагрівання повинно викликати тремтіння у світових лідерів і спонукати їх до дій. Ми переживаємо кліматичний колапс у реальному часі, і його вплив є руйнівним", - сказав Гутерреш.

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У звіті ООН йдеться, що викиди парникових газів, які спричинюють потепління планети, продовжили зростати у 2023 році після досягнення історичного максимуму минулого року. Саме це сприяло підвищенню рекордно високих температур на суші та в океанах. Такі екстремальні погодні умови призводять до смертей та змушують мільйони людей змінювати місце проживання.

Океани, які покривають близько 70% поверхні планети, поглинули приблизно 90% тепла, яке виділилося через викиди парникових газів із 1971 року. Це сповільнило швидкість потепління в атмосфері, але також призвело до підвищення температури океану, підвищення рівня моря та танення льоду.

Глобальне потепління - останні новини

2023 рік побив кліматичні рекорди, супроводжуючись екстремальною погодою, яка залишила за собою слід спустошення та відчаю. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Попередній звіт про стан глобального клімату підтверджує, що 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

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