Температурна різниця з 2016 і 2020 роками, які раніше вважалися найспекотнішими, така, що останні два місяці навряд чи вплинуть на "рейтинг".

2023 рік побив кліматичні рекорди, супроводжуючись екстремальною погодою, яка залишила за собою слід спустошення та відчаю. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Попередній звіт про стан глобального клімату підтверджує, що 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Як зазначають у ВМО, дані до кінця жовтня показують, що темпертура протягом року була приблизно на 1,4 градуса Цельсія вище доіндустріального базового рівня 1850-1900 років. Температурна різниця з 2016 і 2020 роками, які раніше вважалися найспекотнішими, така, що останні два місяці навряд чи вплинуть на "рейтинг".

"Останні дев'ять років, з 2015 по 2023 рік, були найспекотнішими за всю історію спостережень. Потепління Ель-Ніньо, яке виникло в Північній півкулі навесні 2023 року та швидко розвинулося влітку, ймовірно, ще більше посилить спеку в 2024 році, оскільки Ель-Ніньо зазвичай має найбільший вплив на глобальну температуру після свого піку", - прогнозують метеорологи.

Глобальне потепління

Цього місяця глобальне потепління перетнуло тривожну позначку - середня температура на планеті ненадовго перетнула рубіж у 2 додаткові градуси до нормального температурного рівня для доіндустріальної епохи.

Раніше УНІАН повідомляв, що жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень. За підрахунками вчених, середня температура на планеті була на 0,85°C вищою від середнього показника 1991-2020 років і на 0,4°C вищою від попереднього рекорду.

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