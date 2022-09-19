Сергій Макогон не знає, чому його звільнили.

Голова державної компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявив, що його несподівано звільнили з посади без пояснення причин напередодні опалювального сезону.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facеbook.

За його словами, правління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якій підпорядкована компанія ОГТСУ, несподівано звільнило його з посади.

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"Перебуваючи у відрядженні, несподівано дізнався, що МГУ мене звільнила минулої п’ятниці. Чотири голоси проти одного. Поки не зрозумів, з яких причин", - зазначив він.

Макогон вважає, що таке рішення ставить під загрозу проходження опалювального сезону у період війни.

"Не знаю, що це. Диверсія – паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії – остання спроба заблокувати реформу корпоративного управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу. Після двох невдалих спроб провести через КМУ свою людину без конкурсу?", - написав він.

Макогон уточнив, що особливо цинічно це виглядає після того, як Євросоюз, Секретаріат Енергетичного співтовариства та Світовий банк підтримали реформу корпоративного управління ОГТСУ. Вона, зокрема, передбачає створення нової Наглядової ради в самому "Операторі ГТС України", потім обрання новою Наглядовою радою нового складу правління через прозорий конкурс. В той час, як МГУ має бути ліквідована, як зайва ланка управління.

"Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", - зазначив Макогон.

УНІАН вже звернувся до Міністерства енергетики з проханням прокоментувати ситуацію та очікує відповіді.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії "Укртрансгаз" до "Оператора ГТС України", який був переданий в управління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), підпорядкованої Міністерству енергетики України.

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