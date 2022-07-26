ОГТСУ поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордон РФ – Україна.

Як повідомила прес-служба ОГТСУ, зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ "Газпром".

Зазначається, що ОГТСУ поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

"Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", — звернув увагу генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

У ОГТС нагадали, що в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

Нагадаємо, найбільший німецький партнер "Газпрому" отримає допомогу від уряду.

Вас також можуть зацікавити новини: