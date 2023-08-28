Цього опалювального сезону Україна розраховує лише на власний видобуток газу і його буде достатньо.

В українських сховищах газу вже накопичено 14 мільярдів кубометрів газу з запланованих 14,7 млрд. До початку опалювального сезону ця мета навіть буде перевиконана, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, за словами очільника енергетичної компанії, в цьому опалювальному сезоні Україна розраховує лише на власний видобуток газу і його буде достатньо, щоб пройти майбутню зиму.

"Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд кубометрів буде виконана і навіть перевиконана", - заявив Олексій Чернишов.

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Як зазначив Чернишов, за розрахунками запланований обсяг газу у 14,7 млрд кубометрів передбачає навіть можливість додаткових поставок блакитного палива електростанціям для вироблення електроенергії.

Запаси газу в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, загальна можлива ємність українських підземних сховищ газу складає 31 млрд кубометрів. Вже зараз іноземні компанії активно користуються українськими сховищами, закачуючи туди свій газ, через привабливість тарифів на зберігання.

До майбутнього опалювального сезону заплановано накопичити 14,7 млрд кубометрів природнього газу. Наразі вже маємо 14 млрд, що означає, що ми накопичили 95% від запланованих запасів блакитного палива.

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