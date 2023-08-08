Україна заробляє на цьому валюту, в той час, як РФ несе мільярдні збитки через відмову від російського газу.

Попри воєнні виклики іноземні компанії активно закачують газ в українські газосховища, адже це комерційно вигідно.

Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

"Сьогодні Україна має всі шанси стати "павербенком" Європи. Враховуючи заповненість газосховищ ЄС на 87% та привабливість тарифів на зберігання в українських ПСГ, іноземні замовники послуг активно розміщують газ у наших підземках", – цитує прес-служба очільника групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

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Загалом у цьому сезоні оператор українських газових сховищ - держкомпанія "Укртрансгаз" - пропонує клієнтам потужності в понад 10 мільярдів кубометрів для зберігання блакитного палива, при загальній потужності сховищ 30 мільярдів кубометрів.

Агентство Reuters, посилаючись на слова представників європейських трейдерів зазначає, що Європейський Союз прагнув зберігати великі обсяги газу, щоб компенсувати скорочення російського постачання, особливо під час пікового попиту в зимові місяці.

Очікується, що ЄС заповнить свої сховища на 90% до 1 листопада. Із цього можна зробити висновок, що у той час, коли Росія втрачає мільярди доларів на рік через скорочення поставок російського газу в ЄС, Україна заробляє валютну виручку на зберіганні європейського газу навіть попри військові ризики.

Крім того, додаткові обсяги газу у сховищах позитивно впливають на роботу всією газотранспортної системи України, оскільки дозволяють підтримувати відповідний рівень тиску.

Заповнення гаазових схоищ під час війни

Станом на 1 серпня 2023 року Україна закачала у сховища майже 12 мільярдів кубометрів газу. Уряд розраховує, що до початку опалювального сезону сховища мають бути заповнені до рівня 14,5 мільярдів кубометрів.

Думки експертів щодо достатності таких обсягів розділились: одні вважають, що у разі холодної зими і низьких температур, газу українцям не вистачить. А інші навпаки розраховують, що через суттєве падіння споживання газу в нашій країні навіть вже закачаних обсягів вистачить на весь опалювальний сезон.

В червні 2023 року повідомлялося про те, що країни ЄС розглядають варіант зберігання газу з використанням підземних сховищ України. Влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні.

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