Від старту сезону закачування в українські сховища вже спрямовано 2,5 млрд кубометрів газу.

Насьогодні в українських підземних сховищах вже зберігається майже 12 млрд кубометрів газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті НАК "Нафтогаз України". "Від старту сезону закачування в 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він також додав, що це дуже хороший результат, враховуючи, що споживання газу в ІІ кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.

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Запаси газу в Україні

Українські енергетичні компанії активно готуються до майбутнього опалювального сезону: ремонтують енергоооб'єкти, бурять нові газові свердловини й накопичують на складах вуголь.

З березня 2023 року і на кінець другого кварталу Україна збільшила запаси природного газу на 1,5 млрд кубометрів: до 10,5 млрд кубометрів.

До початку опалювального сезону 2023/24 Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу. Це означає, що ми вже маємо 75 відсотків від запланованих запасів блакитного палива. Рівень запасів газу в Україні на кінець березня 2023 року оцінювався в 9 млрд кубометрів, і зріс до 10,5 млрд кубометрів на кінець 2 кварталу

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