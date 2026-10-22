Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 23 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У п'ятницю, 23 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг);

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці – головне

Цієї ночі та вранці російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під обстрілами опинилися об’єкти у Полтавській, Волинській та Рівненській областях.

Через російські обстріли виникли нові перебої з електропостачанням у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Унаслідок атаки на Харківщину загинув працівник енергетичної галузі.

Як повідомив енергетичний експерт Юрій Корольчук, у разі зниження температури нижче нуля взимку відключення електроенергії по всій Україні можуть тривати щонайменше 12 годин на добу. За найгіршого сценарію в окремих регіонах обмеження електропостачання можуть сягати 20 годин на добу.

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